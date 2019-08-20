Представитель Зеленского предсказал Украине сложную зиму

Он посетовал на «достаточно низкое накопление угля на складах». Кроме того, Герус сообщил об «острой дискуссии» с компаниями теплового генерирования, которым заявили о недопустимости шантажа запасами угля ради высоких тарифов.

Власти Украины обеспокоены и тем, как споры с российской стороной по транзиту отразятся на украинском рынке газа, передают «Украинские новости».

Напомним, Украине пришлось покупать дорогой уголь после сокращения поставок из России.