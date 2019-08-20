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Представитель Зеленского предсказал Украине сложную зиму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Украину ждет сложный зимний период из-за споров с Газпромом и низких запасов угля, заявил представитель президента страны в украинском правительстве Андрей Герус.
Он посетовал на «достаточно низкое накопление угля на складах». Кроме того, Герус сообщил об «острой дискуссии» с компаниями теплового генерирования, которым заявили о недопустимости шантажа запасами угля ради высоких тарифов.
Власти Украины обеспокоены и тем, как споры с российской стороной по транзиту отразятся на украинском рынке газа, передают «Украинские новости».
Напомним, Украине пришлось покупать дорогой уголь после сокращения поставок из России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , Компании , Андрей Герус , Газпром , Правительство Украины
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