Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива из брекзита

Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".

В нем подробно рассказывается о том, как правительственные чиновники работают над предотвращением "катастрофического коллапса в национальной инфраструктуре". На Даунинг-стрит исходят из того, что грузовики, контейнеры, танкеры, направляющиеся из континентальной Европы в Британию, в случае, если сделка не будет подписана, могут задерживаться на срок от двух-трех дней до трех месяцев в европейских портах, как это иногда происходит с транспортными средствами из стран, которые не входят в единую Европу. Британские поставщики и компании сейчас имеют льготный транспортный режим доставки товаров из Европы на Альбион как представители страны-члена ЕС.

По прогнозам британских чиновников, отсутствие льгот повлияет на поставки топлива в Лондон и на юго-восток Англии. Поставки продукции медицинского назначения также будут подвержены "серьезным длительным задержкам", поскольку около трех четвертей лекарств, поступающих в Великобританию, являются импортными. Это в первую очередь ударит по тем категориям граждан, которых обеспечивает лекарствами государство. Согласно документу, свежие продукты (мясо, рыба, овощи, фрукты) из-за ожидающихся транспортных задержек станут менее доступными, а цены на них вырастут. Ожидается, что это особенно ударит по малообеспеченным слоям населения.