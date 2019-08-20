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Elaph (Великобритания): Россия обосновалась в портах Ирана 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © AFP 2019, ATTA KENARE
Публикуемые доклады указывают на стремление России заполучить стратегический плацдарм с выходом в Оманский залив и Индийский океан. Речь идёт об иранских территориальных водах и портах, где не действуют американские санкции.
Авторы сообщений ссылаются на слова генерального директора особой экономической зоны в Астраханской области Милушкина Сергея. Как утверждает Милушкин, Россия планирует пользоваться портом Чабахар на юго-востоке Ирана в торговых целях.
В четверг директор особой экономической зоны совершил ознакомительный визит в Иран, в ходе которого оценил возможности и инфраструктуру порта Чабахар. По его словам, объект имеет большое стратегическое значение, поскольку соединяет Каспийское море с Индийским океаном, ввиду чего российское правительство и лично президент Путин выразили желание использовать порт для экспорта грузов в другие регионы, особенно на индийский субконтинент.
Согласно сообщениям, один из российских инвестиционных проектов предполагает строительство специального терминала (контейнерного) в зоне Шахид — Бехешти порта Чабахар. Эксплуатация первых портовых объектов началась в декабре 2017 года.
Порт Чабахар имеет хорошую инфраструктуру, предоставляет большие возможности в области транзита товаров и поэтому может сыграть важную роль в развитии отношений между соседними с Ираном странами, с которыми он граничит по суше или морю.
Иранские интересы
В последнее время порт Чабахар остаётся в центре внимания представителей иранского государства. Как заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, развитие порта Чабахар и восточных регионов страны является приоритетным направлением деятельности ведомства и внешней политики Ирана в целом. Перед недавним визитом в Пакистан Зариф отметил, что изучил торгово-экономические возможности региона Чабахар.
С одной стороны, развитие восточной части страны и порта Чабахар может сыграть важную роль для транзита грузов. А с другой, наличие свободной зоны также может положительно повлиять на развитие этих регионов и способствовать безопасности и стабильности в Иране, Пакистане и Афганистане.
Зариф подчеркнул значимость сотрудничества с международным сообществом для успеха политики министерства иностранных дел Ирана, цель которой — использовать имеющийся в регионе потенциал.
Усилия Тегерана по увеличению торговых потоков из свободной зоны порта Чабахар представляют очередной вызов для Соединенных Штатов, которые пытаются не дать Ирану выйти из экономического кризиса. Последний усугубился из-за американских санкций, возобновленных с ноября прошлого года.
Политика Вашингтона вынуждает иранские власти изучать новые экономические возможности, включая использование свободной зоны юго-восточного порта Чабахар для поддержания стабильного потока товаров.
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Порт Чабахар, выходящий в Индийский океан и расположенный примерно в 100 км от пакистанской границы, является крупнейшим иранским портом не на побережье Персидского залива.
Этот порт — единственный объект, на который не распространяются экономические санкции против Тегерана, возобновленные Соединенными Штатами в одностороннем порядке в ноябре прошлого года.
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Комментарии
Экономика , Сергей Милушкин , Правительство РФ
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