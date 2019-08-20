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Украина закупила партию угля из Колумбии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова подписала контракт на импорт 300 тыс. тонн угля из Колумбии, сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.
«В настоящий момент у нас законтрактована поставка более 300 тыс. тонн марки Г. Поставки уже начались, поставка марки Г из Колумбии», — приводит его слова профильный портал «Уапром».
Тимченко рассказал, что 13 августа пришла поставка газового угля из Колумбии в порт «Южный» недалеко от Одессы, а 14 августа его уже разгрузили.
По словам гендиректора группы, энергохолдинг готов обеспечить необходимый для отопительного сезона запас угля на Украине.
Ранее представитель президента страны в украинском правительстве Андрей Герус заявил, что Украину ждет сложный зимний период из-за споров с Газпромом и низких запасов угля.
Напомним, Украине пришлось покупать дорогой уголь после сокращения поставок из России.
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