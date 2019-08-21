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Китай открыл новый фронт в торговой войне с США 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
В Пентагоне заявили о растущем влиянии Китая на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность желанием Пекина ослабить военное преимущество США в регионе, пишет Financial Times.
Вашингтон, в частности, опасается, что Китай может использовать свои инвестиции на Ближнем Востоке в качестве рычагов экономического давления и для кражи интеллектуальной собственности.
Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана и Саудовской Аравии, а также установил тесные связи с Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом, пишет FT.
В рамках своего продвижения на Ближний Восток китайские компании построили порты в Израиле и инвестировали в нефтегазохимические комплексы в Саудовской Аравии. Китайская нефтяная компания Sinopec имеет несколько совместных проектов с государственным энергетическим гигантом Саудовской Аравии Saudi Aramco, включая крупный нефтеперерабатывающий завод в Янбу.
Китай также стремится увеличить свои инвестиции в восстановление Сирии. По данным FT, готовность Пекина вкладываться в развитие стран, переживших военные конфликты, может дать китайской стороне преимущество в плане регионального влияния.
США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. В конце июня лидеры обеих стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.
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Комментарии
Экономика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Пентагон , Financial Times
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