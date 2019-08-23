Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.74
72.70
72.88
Прогноз
26.08 – 02.09
$
65.60
72.52
Индексы и котировки Brent
60.01
+0.10 Золото
1497.70
–0.01 РТС
1282.63