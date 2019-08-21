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В России снизились цены вторую неделю подряд 

Рамблер + ещё 5 59 минут назад
Фото: ТАСС
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд, свидетельствуют данные Росстата.
За период с 13 по 19 августа индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала августа — 99,8%.
Потребительские цены на плодоовощную продукцию снизились за прошедшую неделю на 3,9%. Помидоры подешевели на 8,7%, картофель и морковь — на 6,6%, репчатый лук — на 6,3%, яблоки — на 2,3%, огурцы — на 2%, капуста белокочанная — на 1,1%.
Также на прошедшей неделе в пределах 1% снизились потребительские цены на сахар-песок, свинину, баранину, гречневую крупу, муку и молоко.
Потребительские цены на автомобильный бензин остались на прежнем уровне.
Росстат третий раз за последние четыре недели фиксирует недельную дефляцию — до этого она фиксировалась лишь в начале сентября 2017 года. Среднесуточное снижение цен за 19 дней августа составило 0,008% против роста на 0,001% за аналогичный период прошлого года. Таким образом, годовая инфляция на 19 августа снизилась до 4,4% с 4,5% на 12 августа и 4,6% на конец июля.