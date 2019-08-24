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Цены на продукты в России выросли в полтора раза быстрее, чем в Европе 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: URA.RU
За полгода (с января по июнь) в России продукты подорожали на 3%, а в Евросоюзе на 1,9%, приводит данные Росстат. Заметнее всего рост цен в РФ оказался на фрукты, овощи и хлеб.
Статистическое ведомство указывает, что цены на фрукты выросли за минувшие полгода на 11,5%, тогда как в ЕС рост составил 2,8%, сообщает «Интерфакс». Такая же картина и с овощами: в РФ рост 4,8%, а в ЕС — 2,9%. Крупы, хлебобулочные изделия на территории нашей страны стали продаваться дороже на 5,1%, а в Европе лишь на 1,4%.
Впрочем, уже несколько недель Росстат отмечает небольшое снижение цен на продовольствие, писало «URA.RU». Так, с 13 по 19 августа цены на российских прилавках снизились на 0,1%, на предыдущей неделе была отмечена дефляция на 0,09%. В Росстате добавили, что наиболее динамично снижались цены на плодоовощную продукцию: помидоры, картофель, морковь и лук подешевели в среднем на три процента.
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