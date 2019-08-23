Введение четырехдневной рабочей недели в России возможно в перспективе, но не произойдет прямо сейчас. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, сообщает РИА Новости.
Глава правительства отметил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться повышением производительности труда в стране. Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул премьер.