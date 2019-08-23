Медведев обозначил сроки перехода на четырехдневку в России

Глава правительства отметил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться повышением производительности труда в стране. Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул премьер.