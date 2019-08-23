Власти ФРГ ожидают рецессию в экономике

Власти Германии ожидают дальнейшего снижения ВВП в третьем квартале, что приведёт к дальнейшей рецессии.

В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и, таким образом, техническая рецессия, — пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства.

В первом квартале нынешнего года экономика ФРГ выросла на 0,4%, а во втором сократилась на 0,1%. При этом власти не ожидают тяжёлого кризиса, поэтому краткосрочных мер по стабилизации конъюнктуры нет.

Ранее министр экономики Германии Петр Альтмайер в своём заявлении жёстко отозвался о политике США по ограничению импорта. Он считает, что от возможной международной торговой войны первыми пострадают потребители, писал News.ru.