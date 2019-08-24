В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику, заявил глава Банка Англии Марк Карни . Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе. Он пояснил, что ситуация в мировой экономике стала напоминать события начала 1970-х годов, когда рухнула Бреттон-Вудская система. Тогда денежные расчеты «основывались на жесткой привязке тройской унции золота к доллару США», напомнил глава британского регулятора.

В июле аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн заявил о том, что доллар в обозримом будущем может утратить статус мировой резервной валюты, что приведет к ослаблению американской валюты в среднесрочной перспективе. Причиной утраты долларом своего статуса может стать то, что драйвер мирового экономического роста сместился в сторону Азии.

Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Суть состояла в том, что курс доллара был зафиксирован по отношению к золоту, а все остальные валюты привязывались уже к самому доллару. Изменения курсов были допустимы только в случаях единовременной девальвации или ревальвации. В 1971—1978 годах Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой (свободной конвертации валют).