Новые долги: что Всемирный банк потребовал от Зеленского

Визит главы Всемирного банка Дэвида Малпасса на Украину подошел к концу. Переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским все-таки состоялись. Киев заверил в том, что продолжит курс начатых реформ, и намекнул, что ждет новых финансовых вливаний. В ближайшее время западные кредиторы будут продолжать «выворачивать» Украине руки, требуя реформ на своих условиях, а взамен давая деньги на погашение старых долгов, говорят аналитики.

Двухдневный визит на Украину главы Всемирного банка Дэвида Малпасса подошел к концу.

23 августа, основной день переговоров, он начал со встречи с главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его первым заместителем Екатериной Рожковой.

Как сообщила пресс-служба НБУ, также на встрече присутствовали вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен

По информации НБУ, участники беседы обсудили перспективы укрепления украинского финансового сектора.

Было заявлено, что Всемирный банк поддерживает украинские проекты по реформированию банковского сектора, укреплению надзорных функций регулятора, повышению эффективности банковского надзора, улучшению корпоративного управления госбанками, уменьшению доли проблемных кредитов.

Второй раунд переговоров на Украине у главы ВБ состоялся с мэром Киева Виталием Кличко . Во встрече также приняли участие градоначальники Мариуполя и Хмельницкого. Говорили о преобразованиях для повышения финансовой состоятельности украинских городов и поселков.

«Это и создание муниципальной полиции. Это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице. Потому что у нас их назначает президент, а мэр Киева не может не то что уволить главу района, а даже выговор ему без согласования с президентом вынести не может!» — отмечал Кличко.

Также речь шла о перспективах сотрудничества с другими международными финансовыми институтами и привлечении средств под муниципальные гарантии на строительство, например, мусороперерабатывающих заводов.

При этом запланированная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским долго откладывалась, так что возникли даже опасения, не отменилась ли она. Однако ближе к ночи она все-таки состоялась.

Украинский президент поблагодарил делегации за поддержку страны и рассказал о шагах на пути дальнейшего реформирования страны, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы — другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи — не просто бороться с коррупцией, а победить ее», — отметил Зеленский.

Рассказал украинский лидер и о реформах, которые прошли на Украине. Так, 5 сентября в Киеве начнет свою работу новый Антикоррупционный суд. Также Зеленский отметил важность принятия земельной реформы (она должна открыть рынок земли в стране для частных инвесторов — «Газета.Ru»), развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

По окончании беседы Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки со стороны Всемирного банка и технической помощи курса реформ на Украине.

О важности стратегического партнерства с западными кредиторами в Киеве говорят давно. Именно под руководством и часто по требованиям Всемирного банка и МВФ на Украине проводят реформы, взамен надеялось получить финансирование.

Во Всемирный банк Украина, напомним, вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в МВФ). Малпасс занимает пост главы ВБ с 5 апреля 2019 года, и это его первое посещение Украины с того времени, как он возглавил международную финансовую организацию.

Кроме Украины, Всемирный банк ведет ряд других проектов на постсоветском пространстве. В марте этого года ВБ одобрил, например, заем в размере $200 млн для Узбекистана. В орбите интересов ВБ также присутствует Белоруссия.

При этом весной этого года Украина получила от Всемирного банка нелицеприятную оценку, согласно которой эта страна является одним из беднейших государств региона Восточной Европы.

В отчете ВБ говорилось, что по уровню ВВП Украина соответствует Молдавии, Армении и Грузии, а вот для того, чтобы догнать соседнюю Польшу, ей понадобится не менее 50 лет. Прозвучало как приговор.

Также в докладе шла речь о том, что украинская экономика испытывает сложности с привлечением инвестиций, поскольку в стране практически нет свободной конкуренции. А зависимость от экспорта сырья мешает нарастить долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Помимо этого, заявляли эксперты ВБ, свое негативное влияние на украинскую экономику оказывают «незавершенные реформы». Не случайно Зеленский и его команда оперативно подготовили план реформ.

Ключевыми пунктами плана можно назвать продажу ряда госкомпаний, уменьшение бюджетного дефицита и либерализация правил владения землей.

Для стимулирования экономики Зеленский готов даже на легализацию казино в пятизвездочных отелях, чтобы заманить этим туристов на черноморское побережье.

За счет этого президент ставит перед собой цель достичь 5% роста экономики. Кстати, провести такого рода реформы требуют не только Всемирный банк, но и МВФ.

Bloomberg ранее подсчитал, что в самом либеральном варианте реформа может способствовать ускорению годового роста ВВП Украины на 3 п.п., в самом консервативном — на 0,5 п.п.

Эксперты согласны с тем, что открытие рынка земли и даже легализация казино смогут несколько ускорить рост украинского ВВП. Земельная реформа, в частности, может привлечь на территорию Украины европейских и китайских инвесторов.

Но не стоит и забывать и о давлении со стороны общественности. Мораторий на операции с землей был введен еще в то время, когда страной руководил Леонид Кучма . И тех пор в понимании обычных украинцев земля не должна продаваться, она есть олицетворение понятия «общее благо».

Аналитики уверены, что будущее Украины во многом зависит от западных кредитов, денег МВФ и уровня сотрудничества со Всемирным банком.

«У Украины нет вариантов в короткой перспективе, кроме как занять деньги у Международного валютного фонда еще раз», — убежден Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

Напомним, очередной транш от МВФ Украина надеется получить этой осенью. Аналитики убеждены, что от того, получит ли она его, зависит и выделение помощи от других кредиторов.

Действующая программа с МВФ рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд Первый транш около $1,4 млрд уже был перечислен Украине в декабре прошлого года, остальные средства в размере примерно двух равных частей планировалось направить в середине и в конце 2019 года.

Министерство финансов Украины в августе опубликовало отчет об итогах выполнения показателей государственного бюджета страны за семь месяцев 2019 года, из которого следовало, что до конца текущего года Киев должен выплатить $6,6 млрд по внутреннему и внешнему государственному долгу.

Верховной Раде гадают, что потребует от Украины ВБ совместно с МВФ за новые кредиты и протекцию? Сотрудничество Украины с тем же МВФ принесло экономике лишь убытки, а также загнало страну в долговую яму, заявлял ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович

В ближайшие пять лет Киев должен будет выплатить МВФ около $10 млрд, подсчитал Рабинович. Сырьевая составляющая экономики растет, трудовая миграция растет, инвестиции падают. «Объясните, за что мы им платить должны?» — цитировало РИА «Новости» Рабиновича.

«Зеленскому будут предлагать деньги, достаточные, чтобы с трудом погасить этот долг. При этом будут выставлять огромное количество условий, которые ему не хотелось бы выполнять», — описывает Брутер ближайшее будущее Украины.

Между тем интересно, что требования западных кредиторов могут быть весьма противоречивыми. Например, от Киева ждут всеобщей приватизации и открытия рынка земли — но не для всех.

Так, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон стремится не допустить, чтобы китайская компания Skyrizon Aircraft купила «Мотор Сич» , являющуюся единственным производителем авиадвигателей в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, американские чиновники занимаются подготовкой встречи Болтона и главы «Мотор Сич», которая должна состояться на будущей неделе в Киеве.

«Речь идет о стратегическом соревновании с Китаем», — сказал источник.

Он добавил, что украинской стороне предоставят разъяснения по поводу амбиций Китая. Другой источник выразил уверенность, что Пекину не дадут возможности освоит эти технологии.