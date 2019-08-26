Как Украина переживет зиму без российского газа

«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году. Срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года. Герус заявил, что споры с «Газпромом» по поводу транзита могут негативно повлиять на украинский рынок газа.

Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что в первую очередь Украина рассчитывает на поставки газа из Европы. На прошлой неделе «Укртрансгаз» согласовал возможность реверсных поставок газа из Румынии, новый маршрут импорта топлива планируется запустить с января 2020 года. В Киеве рассчитывают, что со следующего года из Румынии на Украину будет поступать 1,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Также планируется, что для поставок будет задействована станция «Каушаны» в Молдавии.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию, что сейчас импортный газ, в том числе и российский, идет на Украину по венгерскому, польскому и словацкому путям. По мнению эксперта, поставки газа из ЕС могут быть логичными, но только при условии, что Киев договорится с европейскими трейдерами о выгодной цене.

«В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — считает Марунич.

«Но мощность потока ограничена, поэтому в горячий отопительный сезон вряд ли европейские трейдеры будут продавать газ Украине», — добавил эксперт.

Еще один вариант для Киева — американские поставщики. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что Украина ведет переговоры о закупке сжиженного газа в США. Аналитики считают, что для Вашингтона украинский рынок — это способ найти новых клиентов для сбыта. Однако для обеспечения рынка Украины сниженным газом нужны терминалы, которых сейчас нет.

По мнению Марунича, Киев может получать газ США через польский хаб в Свиноуйсьце мощностью пять миллиардов кубометров в год, но такой мощности не хватит для обеспечения нужд и польских потребителей, и украинцев.

Юшков считает, что цена американского газа может оказаться гораздо выше стоимости трубопроводного. Добывать сжиженный газ недешево из-за необходимости очищать его от примесей, а цена на контракт Вашингтона с Киевом может быть не привязана к торгам трейдеров и оказаться выше рыночной.

Кроме договоренностей ЕС и США, в июле Киев заявил о планах по транспортировке катарского газа по Трансбалканскому газопроводу. Первые поставки намечены на январь 2020-го, но в реальности это вряд ли удастся воплотить, считают эксперты. По их словам, для прогонки сжиженного газа из Дохи в Киев нужно построить перемычку от одного из терминалов к магистральной трубопроводной системе.