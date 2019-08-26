Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что предстоящая зима будет сложной для страны из-за низких запасов угля и споров с «Газпромом». «Газета.ру» рассказала, где Киев может брать газ в обход российской трубы.
«Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году. Срок действия документа истекает 31 декабря 2019 года. Герус заявил, что споры с «Газпромом» по поводу транзита могут негативно повлиять на украинский рынок газа.
Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что в первую очередь Украина рассчитывает на поставки газа из Европы. На прошлой неделе «Укртрансгаз» согласовал возможность реверсных поставок газа из Румынии, новый маршрут импорта топлива планируется запустить с января 2020 года. В Киеве рассчитывают, что со следующего года из Румынии на Украину будет поступать 1,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.
Также планируется, что для поставок будет задействована станция «Каушаны» в Молдавии.
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию, что сейчас импортный газ, в том числе и российский, идет на Украину по венгерскому, польскому и словацкому путям. По мнению эксперта, поставки газа из ЕС могут быть логичными, но только при условии, что Киев договорится с европейскими трейдерами о выгодной цене.
«В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — считает Марунич.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что на европейском рынке может не хватить газа для Украины. По его версии, возможны поставки российского газа на Украину через «Турецкий поток» (через Румынию и Молдавию).
«Но мощность потока ограничена, поэтому в горячий отопительный сезон вряд ли европейские трейдеры будут продавать газ Украине», — добавил эксперт.
Еще один вариант для Киева — американские поставщики. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что Украина ведет переговоры о закупке сжиженного газа в США. Аналитики считают, что для Вашингтона украинский рынок — это способ найти новых клиентов для сбыта. Однако для обеспечения рынка Украины сниженным газом нужны терминалы, которых сейчас нет.
По мнению Марунича, Киев может получать газ США через польский хаб в Свиноуйсьце мощностью пять миллиардов кубометров в год, но такой мощности не хватит для обеспечения нужд и польских потребителей, и украинцев.
Юшков считает, что цена американского газа может оказаться гораздо выше стоимости трубопроводного. Добывать сжиженный газ недешево из-за необходимости очищать его от примесей, а цена на контракт Вашингтона с Киевом может быть не привязана к торгам трейдеров и оказаться выше рыночной.
Кроме договоренностей ЕС и США, в июле Киев заявил о планах по транспортировке катарского газа по Трансбалканскому газопроводу. Первые поставки намечены на январь 2020-го, но в реальности это вряд ли удастся воплотить, считают эксперты. По их словам, для прогонки сжиженного газа из Дохи в Киев нужно построить перемычку от одного из терминалов к магистральной трубопроводной системе.
«На это нужно время и средства, которых у Киева нет», — подчеркнул один из аналитиков.