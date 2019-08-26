Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.92
$
65.94
73.37
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
59.62
–0.08 Золото
1533.78
–0.04 РТС
1268.92
–0.16
Динамика валют
EUR / USD
26.08
1.1118
–0.0095
12.08
1.1214
22.08
12.08
31.07

AFP: Кения впервые в своей истории поставила на экспорт партию нефти 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кения отгрузила на мировой рынок сырую нефть в первый раз в своей истории, войдя в группу стран — экспортеров нефти. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP).
"Это поворотный момент в истории Кении", — заявил президент страны Ухуру Кеньятта, выступая на торжественной церемонии в порту Момбаса в связи с отправкой первого танкера с кенийской нефтью.
Президент также развернул национальный флаг на борту танкера, который взял на борт 200 тыс. баррелей нефти.
Первая партия кенийской нефти куплена на международном аукционе китайской компанией за $12 млн, она направляется на переработку в Малайзию.
Нефть была обнаружена в Кении в 2012 году. Первое из найденных месторождений находится на западе страны в долине Локичар. Его запасы оцениваются в 560 млн баррелей извлекаемой нефти. Сейчас страна производит 80 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.
Между тем новейшие геологические исследования показывают, что Локичар может быть частью огромной нефтяной провинции, которая расположена на протяжении всей Большой рифтовой долины — континентального хребта, пресекающего Кению с севера на юг.
ТАСС: последние новости
Голикова: в России в 2020-2021 годах должны появиться 10 научных центров мирового уровня Меркель высказалась за устранение торговых разногласий с США Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Комментарии
Экономика , Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп нашел объяснение нестабильной экономике США
Артемий Лебедев объявил о закрытии своего кафе1
Росстат оценил рост цен на бензин
ЦБ порадовал россиян24
Голикова анонсировала прорыв в АПК4
Видео
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
00:53
Почему Англия хочет отказаться от доллара
Рынки Статьи
01:00
«Золотой» Севморпуть. От чего отказывается Норвегия?
Экономика Статьи
01:27
Путин обеспокоился доходами россиян
Личный счет Недвижимость
03:16
Подозрительные суммы: Кому заблокируют карты
Личный счет Статьи