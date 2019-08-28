На пороге нищеты. В России растёт число бедняков

Эксперты рассказали НСН, почему нельзя верить данным Росстата о гражданах с низкими доходами.

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России выросло на 0,2 процентных пункта во втором квартале 2019 года, сообщили в Росстате. В целом доля бедных граждан составила 12,7% от населения — более 18 миллионов человек.

Такой рост в ведомстве объяснили увеличением величины прожиточного минимума на 7,1%, в то время как инфляция составила 5%, а рост среднедушевых доходов 5,6%. Отмечается, что при увеличении прожиточного минимума на величину, равную инфляции, уровень бедности составил бы 12,1%.

Другие причины бедности в России видит член экспертного совета « Деловой России », экономист Владислав Жуковский . В эфире НСН он обвинил Росстат в занижении реальных данных о числе бедных россиян.

«У нас за последние шесть лет введён целый ряд поборов, которые являются квази-налогами на население: платежи за капитальный ремонт, феодальные сборы "Платон", которые в цене каждого продукта заложены, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. Из-за мусорной реформы в большинстве регионов плата за вывоз мусор выросла в четыре-пять раз, где-то даже сильнее. Когда зарплаты стагнируют, когда люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, и нагрузка на них растет в разы, а при этом доходы не растут, а цены постоянно растут на всё и везде, в этой ситуации уровень жизни населения падает катастрофически. Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек — это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», — заключил Жуковский.

Солидарен с ним и бывший министр экономики России Андрей Нечаев . В эфире НСН он заявил, что даже цифра, озвученная ведомством как средняя зарплата по стране — 23 тысячи рублей — не является достойной суммой, на которую может прожить человек. Всё это превращает проблему в мину замедленного действия.

«В реальности это состояние бедности. Хотя формально по критерию доходов ниже прожиточного минимума люди не попадают в число бедных, но, называя вещи своими именами, это, конечно, состояние бедности. Поэтому реально у нас число бедных существенно выше, чем официальная цифра. Это делает чрезвычайно актуальной борьбу с бедностью, потому что это такая мина замедленного действия. Тот же Росстат и независимые эксперты не раз отмечали, что это уже становится опасным, потому что люди переключаются на более дешевые, иногда низкокачественные, опасные для здоровья продукты питания, отказывают себе в лечении, в каких-то удовольствиях. Люди не могут ходить не то что в театр, но даже посещать кинотеатры, покупают крайне мало одежды. Просто такое прозябание, биологическое существование, поддержание какой-то жизнеспособности на самом низком уровне», — сказал он.