Немецкие фермеры променяли Россию на Азию

Немецкие фермеры нашли замену российскому рынку в Азии

Сельхозпроизводители Германии за пять лет, прошедших с момента объявления Россией эмбарго на ввоз продовольствия из ЕС , сумели приспособиться к этим изменениям, рассказал вице-президент Немецкого крестьянского союза (DBV) Вернер Шварц.

«Потеря российского рынка была весьма ощутимой для сельского хозяйства Германии», — передает Deutche Wellle слова Шварца.

Он добавил, что ценой больших усилий немецкие фермеры смогли открыть для себя новые рынки в Азии.

«Сегодня Китай, включая Гонконг, имеют для нас то же значение, что ранее имела Россия», — заявил Шварц, указав, что ежегодный объем аграрного экспорта в этот регион составляет 2 млрд евро.

Шварц также выразил надежду на то, «что в конфликте вокруг Крыма и востока Украины будет найдено политическое решение, и рынки снова будут открыты».

Вице-президент DBV добавил, что, «по всей вероятности, на то, чтобы вновь закрепиться на российском рынке, потребуется несколько лет».

Ранее Саксония потребовала отменить санкции против России. Кроме того, по данным социологических опросов, большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций против России.