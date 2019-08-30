Крымский мост «породил» еще один мегапроект

По их словам, в настоящее время Министерство транспорта Росавтодор и Автодор обсуждают строительство бесплатной скоростной трассы южнее А-289, ближе к Крымску, почти от Темрюка до Дальнего западного обхода Краснодара, который еще не построен.

Представитель Минтранса подтвердил изданию эту информацию. По его словам, дорога предполагается 128-километровой. Также предполагается, что она продлится от ДЗО до А-290, то есть, по сути, станет новым направлением А-289.

«Завершить работы планируется в 2022 году», — рассказал он.

В свою очередь, остальные собеседники объяснили Ведомостям необходимость строительства этой дороги пробками, которые возникают почти по всему маршруту из Краснодара в Крым. Ныне их два — А-289 и Крымск — Джигинка.

Возникновение заторов они объяснили тем, что дальние подходы к Крымскому мосту не справляются с растущим на его автомобильной части трафиком.