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Крымский мост «породил» еще один мегапроект 

Рамблер + ещё 15 18 часов назад
Краснодар и Крымский мост может соединить новая дорога, рассказали принадлежащим Демьяну Кудрявцеву "Ведомостям" осведомленные собеседники.
По их словам, в настоящее время Министерство транспорта, Росавтодор и Автодор обсуждают строительство бесплатной скоростной трассы южнее А-289, ближе к Крымску, почти от Темрюка до Дальнего западного обхода Краснодара, который еще не построен.
Представитель Минтранса подтвердил изданию эту информацию. По его словам, дорога предполагается 128-километровой. Также предполагается, что она продлится от ДЗО до А-290, то есть, по сути, станет новым направлением А-289.
«Завершить работы планируется в 2022 году», — рассказал он.
В свою очередь, остальные собеседники объяснили Ведомостям необходимость строительства этой дороги пробками, которые возникают почти по всему маршруту из Краснодара в Крым. Ныне их два — А-289 и Крымск — Джигинка.
Возникновение заторов они объяснили тем, что дальние подходы к Крымскому мосту не справляются с растущим на его автомобильной части трафиком.
Комментарии118
Экономика , Видео , Другое , Демьян Кудрявцев , Автодор , Минтранс РФ , Ведомости
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