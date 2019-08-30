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S&P понизило кредитный рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» 

ТАСС + ещё 1 30 августа 2019
S&P понизило кредитный рейтинг Аргентины
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня "выборочный дефолт" ("SD"). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.
"Аргентинское правительство 28 августа в одностороннем порядке продлило сроки погашения краткосрочных ценных бумаг. По нашим критериям, это представляет собой дефолт", — говорится в сообщении.
При этом S&P отмечает, что, "поскольку новые условия вступили в действие незамедлительно, дефолт был ликвидирован". "Поэтому 30 августа мы планируем повысить долгосрочные рейтинги до "ССС-" и краткосрочные рейтинги до "С", — добавило агентство.
В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство приняло решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.
В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд
Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%. Агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC", S&P — с "B" до "B-".
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Комментарии1
Экономика , Альберто Фернандес , Международный валютный фонд , Fitch Ratings
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