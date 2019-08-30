S&P понизило кредитный рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня "выборочный дефолт" ("SD"). Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

"Аргентинское правительство 28 августа в одностороннем порядке продлило сроки погашения краткосрочных ценных бумаг. По нашим критериям, это представляет собой дефолт", — говорится в сообщении.

При этом S&P отмечает, что, "поскольку новые условия вступили в действие незамедлительно, дефолт был ликвидирован". "Поэтому 30 августа мы планируем повысить долгосрочные рейтинги до "ССС-" и краткосрочные рейтинги до "С", — добавило агентство.

В среду министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса сообщил, что правительство приняло решение начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму stand-by. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд