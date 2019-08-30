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Ведущая экономика Европы решилась на крайние меры 

Lenta.ru + ещё 1 30 августа 2019
Власти Германии рассматривают возможность существенного снижения налога на прибыль компаний, чтобы поддержать находящуюся на грани рецессии экономику страны, пишет Bloomberg.
Инициатива принадлежит министру экономики Германии Петеру Альтмайеру. По его словам, она направлена, в первую очередь, на поддержку малого и среднего бизнеса, который больше всего пострадал от спада в экономике. На этот сектор приходится около 60 процентов всех рабочих мест в стране. Предполагается, что компании смогут направлять больше средств на инвестиции и зарплаты сотрудникам, чтобы те стимулировали спрос на товары и услуги.
Согласно предложению министра, налог на прибыль следует снизить с нынешних 30-33 процентов (в зависимости от уровня прибыли) до 25. Чтобы стать законопроектом, предложение должно быть согласовано с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, поскольку оно не предусмотрено коалиционным соглашением.
Экономика Германии переживает спад на фоне торговой войны и последовавшего за ней снижения спроса в Китае, в первую очередь, на автомобильном рынке. Во втором квартале 2019 года экспорт снизился на 1,3 процента, что стало худшим результатом за последние шесть лет. Также просели ВВП в торговый баланс. По итогам третьего квартала ожидается сокращение производства на 0,2 процента.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Европа «хуже Китая», и пригрозил ввести новые импортные пошлины на немецкие автомобили.
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Комментарии30
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Bloomberg
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