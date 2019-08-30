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Польша, США и Украина собрались подписать соглашение о поставках газа 

Деловая газета «Взгляд» 30 августа 2019
Польша, США и Украина подпишут соглашение о газе
Фото: РИА Новости
Представители американского, польского и украинского правительств в субботу подпишут в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа», сообщило бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
«Документ подпишут Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк», — передает ТАСС сообщение польских властей.
Уточняется, что соглашение «касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе».
Накануне в польской энергетической компании PGNIG сообщили, что Варшава будет продавать Киеву регазифицированный сжиженный природный газ, который Польша закупает у Соединенных Штатов.
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Комментарии13
Экономика , Александр Данилюк , Рик Перри , Петр Наимский , ИТАР-ТАСС
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