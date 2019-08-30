Газовый спор России и Украины озолотит Польшу

Непродление контракта России и Украины на транзит газа обогатит Польшу, пишет "Взгляд".

Тем временем Польша уже нашла. Ее контракт с Газпромом на поставку газа заканчивается в 2022-м, а не позже 2023-го вступают в силу три на поставку сжиженного природного газа из США.

Ранее глава польского концерна PGNiG Петр Вожняк заявлял, что СПГ из США дешевле российского газа на 20-30%, а вчера компания объявила о договоренности с Украиной о перепродаже ей американского газа.

Объем украинского экспорта в PGNiG не уточнили, но уведомили, что контракт с Киевом позволит уже в 2020-м загрузить СПГ-терминал в Свиноуйсьце полностью (пять миллиардов кубических метров в год). До сих пор же он по большей части простаивал.