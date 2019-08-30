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Газовый спор России и Украины озолотит Польшу 

Рамблер 30 августа 2019
Непродление контракта России и Украины на транзит газа обогатит Польшу, пишет "Взгляд".
Действие договора Газпрома и Нафтогаза истекает в последний день 2019 года. Игорь Юшков из Фонда национальной энергобезопасности объяснил, что если он не будет продлен, Киеву придется искать другой газ, потому что реверсный из Европы доступен не будет — он российский на 100%.
Тем временем Польша уже нашла. Ее контракт с Газпромом на поставку газа заканчивается в 2022-м, а не позже 2023-го вступают в силу три на поставку сжиженного природного газа из США.
Ранее глава польского концерна PGNiG Петр Вожняк заявлял, что СПГ из США дешевле российского газа на 20-30%, а вчера компания объявила о договоренности с Украиной о перепродаже ей американского газа.
Объем украинского экспорта в PGNiG не уточнили, но уведомили, что контракт с Киевом позволит уже в 2020-м загрузить СПГ-терминал в Свиноуйсьце полностью (пять миллиардов кубических метров в год). До сих пор же он по большей части простаивал.
«Поляки потирают руки — без транзита российского газа у Украины не будет другого пути, как покупать СПГ из Польши. Другой газ будет просто сложно найти», — отмечает Взгляд.
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Экономика , Видео , Статьи , Игорь Юшков , Нафтогаз , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , Деловая газета "Взгляд"
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