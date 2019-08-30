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В ВШЭ назвали причины обеднения россиян 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 30 августа 2019
Названы причины обеднения россиян
Фото: РИА Новости
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ рассказал НСН, какие факторы привели к падению реальных располагаемых доходов.
Четыре причины падения доходов россиян назвал в пресс-центре НСН директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Я считаю, здесь четыре фактора, почему у нас пошло падение доходов. Во-первых, у нас не растёт акцентированная экономика, она у нас сжимается. Это уменьшение роста ВВП. Когда растёт ВВП, работодатель мотивирован повышать зарплату сотрудникам. Когда экономика не растёт, он начинает экономить. Второй фактор: инфляция. В этом году она составила, по данным Росстата, полугодие к полугодию 5,1. В прошлом — 2,3. То есть разница в 3 процентных пункта. Третье: потребительское кредитование. Оно растёт темпами 25-30%. Человек получает мнимый доход, который по методологии Росстата не учитывается в качестве дохода, но платежи по этим кредитам вычитаются из реальных располагаемых доходов. И четвёртый фактор, статистический: сам 2018 год. Так называемая высокая база сравнения. 2018 год был предвыборным. А в таких случаях традиционно в нашей стране происходит раздача бонусов — бюджетникам, пенсионерам, госорганам и так далее. Естественно, 2019 год по сравнению с 2018-м было сложно перебивать по темпам роста. Я не исключаю, что в ноябре будет новый этап, когда Минэк изменит свой прогноз», — заключил Остапкович.
Напомним, Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Как сообщил глава ведомства, темп роста будет снижен с 1% до 0,1%. Экономист Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, зачем ведомство поменяло прогноз по росту реальных доходов граждан.
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Экономика , Георгий Остапкович , Михаил Делягин , Росстат , ВШЭ , Минэкономразвития
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