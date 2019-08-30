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Европа разлюбила российский газ 

Lenta.ru 30 августа 2019
Европа разлюбила российский газ
Фото: ТАСС
«Газпром» ожидает падения поставок в Европу на пять процентов. Компания впервые признала, что не удержит достигнутый год назад рекордный уровень из-за конкуренции с поставщиками сжиженного природного газа (СПГ), пишет «Коммерсантъ».
Замглавы департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин в ходе телеконференции рассказал, что согласно пессимистичному варианту падение составит 4,9 процента. Однако в компании надеются если не на оптимистичный сценарий — это 198 миллиардов кубометров (падение 1,9 процента), то хотя бы на базовый — 194 миллиарда кубометров (минус 3,9 процента).
В прошлом году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 201,9 миллиарда кубометров. Тогда глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова указала, что компания хочет экспортировать в Европу не менее 200 миллиардов кубометров.
Теплая зима повредила планам «Газпрома», и летом он даже пытался демпинговать, чтобы поддерживать динамику экспорта, но за август падение может возрасти. Сейчас европейские хранилища заполнены на 93 процента, так как потребители готовятся к перебоям поставок через Украину и спешат воспользоваться низкими ценами.
Компания ожидает падения средней экспортной цены до 215 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее надеялась на 230-235 долларов. В 2018 году средняя стоимость российского трубопроводного газа составляла 246 долларов. Консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова отметила, что на снижение цен и сокращение поставок повлиял запуск заводов СПГ в первой половине года по всему миру. Кроме того, низкие цены на газ в Азии привели к перенаправлению больших объемов СПГ в Европу.
К концу года Газпром собирается начать поставки газа по двум новым трубопроводам — «Турецкому потоку» и «Северному потоку-2». Также компания намерена построить завод по производству СПГ в Ленинградской области. Стоимость проекта, включающего в себя газохимический комплекс, оценивается в 2,388 триллиона рублей.
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Комментарии9
Экономика , Компании , Газпром
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