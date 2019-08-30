Имперские долги: США хотят взыскать с Китая $1 трлн

США могут потребовать от Китая погасить облигации, купленные американскими гражданами в XX веке — в императорский период правления, а также во времена Китайской республики. Глава Белого дома Дональд Трамп уже проводил встречу с владельцами ценных бумаг. Общая сумма претензий американцев к Пекину оценивается в $1 трлн. Эксперты утверждают, что облигации юридически действительны, но КНР их все равно не признает.

Следующим шагом главы Белого дома Дональда Трампа во все более масштабной торговой войне с Пекином могут стать финансовые претензии по китайским облигациям, выпущенным в императорский период правления в Китае, а также времен Китайской республики — пишет американское информационное агентство Bloomberg.

Сейчас дефолтные китайские облигации можно найти на чердаках и в подвалах тысяч американцев или на eBay , где сертификаты продаются как предметы коллекционирования всего за несколько сотен долларов каждый. КНР никогда не признавала долг по ним, хотя были попытки в частном порядке получить выплаты.

И держатели антикварных облигаций уверены, что это не пустые надежды — Дональд Трамп, министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс уже провели встречу с владельцами бумаг и их представителями, однако о содержании той беседы не сообщается.

Ранее Кирбижон Колдуэлл — пастор мексиканской церкви в Техасе и духовный советник Джорджа Буша-младшего — был обвинен Комиссией по ценным бумагам США в мошенничестве за продажу китайских долговых обязательств пенсионерам. Сам же Колдуэлл считает себя невиновным и утверждает, что облигации являются законными.

«С поддержкой президента Трампа это совершенно другое дело. Он первый человек Америки. Благослови его Бог», — рассказала основатель Фонда американских держателей облигаций Ионна Бьянко, представляющая интересы владельцев ценных бумаг дореволюционного Китая на встрече с Трампом.

Часть облигаций была продана в 1911 году, чтобы помочь финансировать строительство железнодорожной линии, проходящей от Ханькоу до Сычуани. Другие бумаги относятся к середине XX века, призванные в целом оказать помощь Китаю в индустриализации. Тогда

американцы называли деньги, поступавшие в Китай, «долларовой дипломатией» — способом построения отношений с азиатской страной и ее огромным неиспользованным рынком.

«КНР отклоняет свои невыполненные суверенные обязательства как долг Китайской Республики до 1949 года, но это противоречит утверждению КНР о том, что они являются единственным правопреемником суверенных прав предыдущего государства», — утверждает Бьянко.

По ее словам, если Китай не выплатит деньги по данным облигациям, ему следует заблокировать продажу новых долговых обязательств на международных рынках. По расчетам Бьянко, Китай должен американским гражданам более 1 триллиона долларов по дефолтному долгу, с поправкой на инфляцию, проценты и другие убытки.

Впрочем, люди, знакомые с министром финансов, говорят, что вопрос был изучен американскими властями, и эти требования к Китаю не были признаны юридически жизнеспособными. Источники, знакомые с мнением китайских чиновников, также говорят, что Пекин не воспринимает эти претензии всерьез.

Речь идет об исковой давности и о нечетких юридических обязательствах правительств, которые наследуют долги своих предшественников после гражданских потрясений. Тем не менее большинство экспертов согласны с тем, что в качестве правового принципа политические режимы наследуют долги своих предшественников. Большинство правительств предпочитают признавать старые облигации, отчасти потому, что не хотят портить отношения с инвесторами, которые могут купить новые ОФЗ.

«Я думаю, что все, кто работает на Трампа в министерстве финансов , считают это не действенным. Но я точно могу сказать, что с юридической точки зрения это совершенно приемлемые долги. Однако вам нужен действительно умный адвокат, чтобы активировать это дело», — поясняет профессор права в Университете Дьюка, эксперт по реструктуризации суверенных долгов Миту Гулати.

Америка с сентября повысит пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом $250 млрд с октября также составит не 25%, а 30%. Так ответил президент США Дональд Трамп на анонсированные Пекином пошлины.

Китай до этого сообщил о введении дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом $75 млрд в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря, передает ФАН.

Этот шаг Пекина стал ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд в те же даты — с 1 сентября и 15 декабря.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) $75 млрд (политически мотивировано!).

Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом $250 млрд, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%. Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом $300 млрд, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%. Спасибо вам за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в твиттере.

Развязал торговую войну Дональд Трамп, введя пошлины на уровне 25 процентов на ввоз ряда китайских товаров. В частности, это касалось импорта 818 видов товаров из Китая общим объемом $34 млрд в год. Пекин отреагировал зеркально. По данным за 2019 год товарооборот между двумя странами сократился почти на 14,6%.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ранее предрекли американской экономике рецессию из-за торговой войны с КНР. Прогноз по росту экономики США был понижен на 20 базисных пунктов — до 1,8%, передает НСН.