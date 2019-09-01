Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США

Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США

США, Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в документе говорится о совместной работе в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе.

Ранее сообщалось, что Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год.