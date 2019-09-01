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Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США 

Газета.Ru + ещё 32 2 часа назад
Киев подписал газовое соглашение с Польшей и США
Фото: РИА Новости
США, Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что в документе говорится о совместной работе в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе.
Уточняется, что на встрече присутствовали представитель польского правительства Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
Ранее сообщалось, что Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа в год.
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