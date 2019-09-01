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Лукашенко рекомендовал производителям сахара «не страдать» из-за России 

RT на русском + ещё 9 20 часов назад
«Россия не единственная в мире»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал производителям сахара искать новые рынки сбыта и «не страдать» из-за России.
В пресс-службе президента сообщили об избытках сахара на рынках России. В связи с этим российский сахар стоит примерно на 50 копеек за килограмм меньше, чем в Белоруссии.
«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне… Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — прокомментировал ситуацию Лукашенко.
В середине августа Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских предприятий.
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Экономика , Александр Лукашенко , Россельхознадзор
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