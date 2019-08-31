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США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2» 

Рамблер + ещё 9 5 часов назад
США серьезно рассматривают введение санкций из-за «Северного потока-2». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече в Варшаве.
«Предполагаю, что, вероятно, да», — заявил он, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции.
По его словам, идея обсуждается на высоком уровне в США, кроме того идут переговоры с союзниками
Сегодня министр энергетики США Рик Перри Рик Перри встретился в Варшаве с коллегами из Польши и Украины. Перри пообещал Украине «независимость» с помощью поставок американского газа через Польшу.
Сейчас газопровод «Северный поток — 2» готов на три четверти. Две нитки газопровода пройдут через Балтийское море через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на проект пока не подтвердила только Дания.
Против строительства выступает Вашингтон. Прикрываясь рассуждениями об энергетической монополии России, американцы хотят поставлять собственный газ в Европу.
Комментарии55
Экономика , Рынки , Рик Перри
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