США подтвердили санкции из-за «Северного потока-2»

США серьезно рассматривают введение санкций из-за «Северного потока-2». Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече в Варшаве.

«Предполагаю, что, вероятно, да», — заявил он, отвечая на вопрос, будут ли введены санкции.

По его словам, идея обсуждается на высоком уровне в США, кроме того идут переговоры с союзниками

Сегодня министр энергетики США Рик Перри Рик Перри встретился в Варшаве с коллегами из Польши и Украины. Перри пообещал Украине «независимость» с помощью поставок американского газа через Польшу.

Сейчас газопровод «Северный поток — 2» готов на три четверти. Две нитки газопровода пройдут через Балтийское море через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на проект пока не подтвердила только Дания.

Против строительства выступает Вашингтон. Прикрываясь рассуждениями об энергетической монополии России, американцы хотят поставлять собственный газ в Европу.