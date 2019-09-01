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Швеция захотела ввести новый налог из-за России 

Рамблер + ещё 25 14 часов назад
Швеция вводит антироссийский налог
Фото: Reuters
Правительство Швеции обложит новым налогом банки, чтобы профинансировать резко возросшие расходы на оборону. Стокгольм намерен усилить противодействие «наращиванию военной мощи России в Балтийском море», сообщает Bloomberg.
По этому вопросу двухпартийное правительство меньшинства уже договорилось с Центристской партией и либералами. В Швеции введут новый налог на банки, который профинансирует дополнительные 5 млрд крон (508 млн долларов) на оборонные расходы в 2022 году. Об этом министр финансов Магдалена Андерссон заявила накануне в Стокгольме. Более подробно о механизме налога пообещали рассказать позже.
Ранее в Стокгольме заявили, что рекордно повысят расходы на оборону — с 1% до 1,5% ВВП. По сути, правительство страны намерено начать гонку вооружений с Россией в балтийском регионе. Многие эксперты в Швеции выступают против такого решения, полагая, что угроза со стороны России надумана, а налогоплательщикам придется раскошелиться на авантюру правительства и бизнесменов от военно-промышленного комплекса.
Комментарии134
Экономика , Другое , Компании , Bloomberg
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