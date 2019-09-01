Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.70
73.36
73.60
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
60.43
+0.00 Золото
1520.34
+0.00 РТС
1293.32
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
01.09
1.0994
–0.0099
18.08
1.1093
28.08
18.08
06.08

В России ответили на требование не называть самолет «Ан-124» 

Рамблер 9 часов назад
Эксперты заявили, что Россия не будет называть новый военно-транспортный самолет именем «Ан-124». По их мнению, использовать имя украинского производителя нелогично, пишет «Взгляд».
Ранее украинское предприятие «Антонов» потребовало не использовать бренд «Ан», поскольку оно «не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность».
«Модернизация самолета Россией приведет к тому, что летно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», таким образом появится «новый летательный аппарат», — заявили в «Антонове».
Эксперты считают, что претензии Киева необоснованны и российский самолет получит иное название.
«Никто и не собирался использовать бренд Ан. Зачем нам, создавая свой самолет и вкладывая в него деньги, называть его именем украинского производителя? Это нелогично. Поэтому это заявление и требование украинской компании ничего не значит», — заявил представитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Не исключено, что новому военно-транспортному самолету дадут имя «Ил».
«Полагаю, разрабатываемая КБ «Илюшин» модификация… вполне могла бы называться Ил-124-100М «Людмила». И если она окажется современнее, надежнее и качественнее, то это будет лучшей победой российских авиаконструкторов, чем победа в споре за название», — заявил эксперт-аналитик ИХ «Финам» Алексей Калачев.
Российское предприятие «Ильюшин» сейчас ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе советского Ан-124-100 «Руслан».
Уже к концу года «Ильюшин» представит технический проект нового транспортника с российскими комплектующими.
«Модернизации подвергнется бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолетные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 «российским», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
После развала СССР интеллектуальные права на название «Ан» остались у Украины.
Комментарии861
Экономика , Видео , Статьи , Роман Гусаров , Денис Мантуров , Алексей Калачев , Минпромторг , АНТК "АНТОНОВ" , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин
Украинцы попросили Зеленского снизить цены на бензин2
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай повысили ставки в торговой войне11
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину13
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц
Кому платят 250 тысяч рублей в месяц34
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
04:29
Немецкие фермеры променяли Россию на Азию
Экономика
Грузия задолжала России
00:36
Грузия задолжала России
Компании Рынки
В России снова изменят пенсионную систему
02:10
В России снова изменят пенсионную систему
Личный счет Недвижимость
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
01:39
Убогий рост: почему россиянам рассчитывать не на что
Экономика Статьи
Россию ждет рецессия
01:08
Россию ждет рецессия
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение