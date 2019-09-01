В России ответили на требование не называть самолет «Ан-124»

Эксперты заявили, что Россия не будет называть новый военно-транспортный самолет именем «Ан-124». По их мнению, использовать имя украинского производителя нелогично, пишет «Взгляд»

Ранее украинское предприятие «Антонов» потребовало не использовать бренд «Ан», поскольку оно «не участвует в его разработке и не будет нести ответственности за его безопасность».

«Модернизация самолета Россией приведет к тому, что летно-технические характеристики воздушного судна «значительно изменятся по сравнению с базовой моделью», таким образом появится «новый летательный аппарат», — заявили в «Антонове».

Эксперты считают, что претензии Киева необоснованны и российский самолет получит иное название.

«Никто и не собирался использовать бренд Ан. Зачем нам, создавая свой самолет и вкладывая в него деньги, называть его именем украинского производителя? Это нелогично. Поэтому это заявление и требование украинской компании ничего не значит», — заявил представитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Не исключено, что новому военно-транспортному самолету дадут имя «Ил».

«Полагаю, разрабатываемая КБ «Илюшин» модификация… вполне могла бы называться Ил-124-100М «Людмила». И если она окажется современнее, надежнее и качественнее, то это будет лучшей победой российских авиаконструкторов, чем победа в споре за название», — заявил эксперт-аналитик ИХ «Финам» Алексей Калачев.

Российское предприятие «Ильюшин» сейчас ведет разработку глубоко модернизированного супертяжелого военно-транспортного самолета на базе советского Ан-124-100 «Руслан».

Уже к концу года «Ильюшин» представит технический проект нового транспортника с российскими комплектующими.

«Модернизации подвергнется бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолетные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолет Ан-124 «российским», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

После развала СССР интеллектуальные права на название «Ан» остались у Украины.