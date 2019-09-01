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США и Китай повысили ставки в торговой войне 

Lenta.ru + ещё 3 11 часов назад
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон поднял пошлины на 15 процентов на китайские товары на 125 миллиардов долларов.
Среди товаров, которые попали под ограничения, оказались умные колонки, беспроводные наушники и обувь, произведенная в КНР. Причем ограничения коснутся даже тех товаров, которые сейчас находятся на пути в США и были отправлены до введения тарифов, пишет Reuters.
С 15 декабря Штаты собираются ввести пошлины в отношении китайских товаров еще на 175 миллиардов долларов. Таким образом, если ограничения будут введены в полном объеме, они затронут почти весь китайский импорт в США.
Китай также вводит пошлины в два этапа: в рамках первого с 1 сентября пяти— и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на 75 миллиардов долларов. Под пятипроцентные ограничения попала американская нефть, что стало первым случаем введения тарифов на топливо в ходе противостояния двух крупнейших экономик мира.
На втором этапе, который также стартует 15 декабря, Китай планирует вернуть дополнительные 25-процентные пошлины на автомобили американского производства и импортируемые из США автозапчасти. Их действие было приостановлено в декабре 2018 года после успешных переговоров лидеров США и Китая в Аргентине.
США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. С конца 2019 года Вашингтон и Пекин провели несколько раундов успешных переговоров, и стороны даже пошли на ряд уступок. Однако в мае их отношения вновь обострились после того, как очередные переговоры о торговой сделке провалились, и американский президент заявил о введении новых пошлин в отношении китайских товаров. В конце июня лидеры США и КНР на саммите G20 договорились о перемирии, однако вскоре отношения двух стран вновь ухудшились и они обменялись новыми угрозами.
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Экономика , Рынки , Reuters
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