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Орешкин дал оценку взаимоотношениям с Улюкаевым 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал об отношениях со своим предшественником Алексеем Улюкаевым и коррупции в российской экономике.
По словам Орешкина, в Минэкономразвития были факты правонарушений до того, как он его возглавил, но сейчас таких инцидентов нет. «Точно знаю, что в Минэке была негативная история до моего прихода», — сказал министр в интервью ТАСС.
«Имели место неприятные инциденты. Не хочу вдаваться в детали, тем более, вся информация есть у правоохранительных органов», — сказал Орешкин, отметив, что не имеет в виду дело его предшественника на посту главы министерства Алексея Улюкаева.
«Я пришел в министерство 30 ноября 2016 года, а дела, о которых говорю, более раннего периода. Что скрывать: в Минэке были факты правонарушений. Пришлось вычищать. Сейчас такого нет. И, надеюсь, не будет впредь», — добавил Орешкин.
«С Алексеем Валентиновичем (Улюкаевым) мы никогда близко не общались, пересекались исключительно по рабочим вопросам, обсуждая макроэкономические прогнозы. Масштаб проблем в Минэке я увидел, лишь оказавшись, как говорится, на хозяйстве. Главная беда министерства была в том, что серьезно вымылся кадровый потенциал. Это началось после ухода Германа Оскаровича (Грефа), а движение вниз достигло крайней точки в 2016-м, при Алексее Улюкаеве», — пояснил министр.
Напомним, в феврале министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что в новом здании ведомства в «Москва-Сити» появится портрет его предшественника Алексея Улюкаева, осужденного за взятку.
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Экономика , Видео , Алексей Улюкаев , Максим Орешкин , Минэкономразвития , МВД , ИТАР-ТАСС
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