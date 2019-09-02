Орешкин дал оценку взаимоотношениям с Улюкаевым

По словам Орешкина, в Минэкономразвития были факты правонарушений до того, как он его возглавил, но сейчас таких инцидентов нет. «Точно знаю, что в Минэке была негативная история до моего прихода», — сказал министр в интервью ТАСС.

«Имели место неприятные инциденты. Не хочу вдаваться в детали, тем более, вся информация есть у правоохранительных органов», — сказал Орешкин, отметив, что не имеет в виду дело его предшественника на посту главы министерства Алексея Улюкаева.

«Я пришел в министерство 30 ноября 2016 года, а дела, о которых говорю, более раннего периода. Что скрывать: в Минэке были факты правонарушений. Пришлось вычищать. Сейчас такого нет. И, надеюсь, не будет впредь», — добавил Орешкин.

«С Алексеем Валентиновичем (Улюкаевым) мы никогда близко не общались, пересекались исключительно по рабочим вопросам, обсуждая макроэкономические прогнозы. Масштаб проблем в Минэке я увидел, лишь оказавшись, как говорится, на хозяйстве. Главная беда министерства была в том, что серьезно вымылся кадровый потенциал. Это началось после ухода Германа Оскаровича (Грефа), а движение вниз достигло крайней точки в 2016-м, при Алексее Улюкаеве», — пояснил министр.

Напомним, в феврале министр экономического развития Максим Орешкин пообещал, что в новом здании ведомства в «Москва-Сити» появится портрет его предшественника Алексея Улюкаева, осужденного за взятку.