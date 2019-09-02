Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
03.09
$
66.6235
+0.1338
€
73.1726
–0.2121
ММВБ
02.09 17:00
$
66.7025
–0.0025
€
73.2725
+0.0325
Forex
02.09 19:00
$
66.7731
–0.0009
€
73.2685
+0.0374
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.83
€
73.16
€
73.35
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.84
€
71.22
Индексы и котировки
Brent
58.61
+0.00
Золото
1528.93
+0.07
РТС
1309.22
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
02.09
1.0970
–0.0108
19.08
1.1078
29.08
19.08
07.08