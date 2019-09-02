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Китай начинает разбираться с США в ВТО 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Власти Китайской Народной Республики подали иск против Соединённых Штатов Америки во Всемирную торговую организацию после введения Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию из Китая. Об этом сообщает министерство коммерции Китая.
Там отметили, что дополнительными сборами в 15% обложена китайская продукция на общую сумму 300 миллиардов долларов. В заявлении министерства КНР подчеркивается, что Пекин продолжит проведение открытой политики и будет защищать свои интересы на важных многосторонних международных площадках, отмечает RT.
1 сентября Вашингтон ввёл дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд Вторая часть сборов будет активирована с 15 декабря. Пекин в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря.
На эту же дату Китай планирует установить дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти. Китай и США несколько последних месяцев вели переговоры о разрешении торговых споров.
Последняя по времени встреча состоялась в Шанхае 30-31 июля.
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