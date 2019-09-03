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Около 200 представителей Японии примут участие в бизнес-диалоге с Россией на ВЭФ 

ТАСС + ещё 7 21 час назад
Около 200 представителей Японии примут участие на ВЭФ
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 200 японских чиновников и представителей деловых кругов страны примут участие в российско-японском бизнес диалоге, который пройдет 5 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"В рамках форума запланировано проведение круглого стола, в котором примут участие представители бизнес-кругов Японии и России. Он станет местом для обсуждения основных тем, связанных с будущим экономики Дальнего Востока. Среди них: развитие маршрутов по Северному Ледовитому океану, что тесно связано с проектом "Арктик СПГ — 2", а также Транссибирская магистраль, которая рассматривается для продвижения пилотных транспортных перевозок между Японией и Европой. В круглом столе, как и в прошлом году, с японской стороны примут участие около 200 человек", — сказал он.
Министр дал высокую оценку проекту строительства второго завода "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ — 2". 29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ — 2", они станут четвертым акционером проекта.
"Это крупнейший энергетический проект со времен "Сахалина-1" и "Сахалина-2", он очень символичен для сотрудничества Японии и России. Кроме того, две страны будут участвовать в развитии Северного морского пути для транспортировки СПГ, который будет снабжать растущий азиатский рынок. Я очень рад, что японские компании будут в нем участвовать, и правительство Японии окажет этому поддержку", — отметил Сэко.
Он также заявил, что восточный экономический форум во Владивостоке за годы его проведения стал площадкой, позволяющей контролировать процесс развития японо-российских экономических отношений.
"С тех пор как в 2016 году премьер-министр [Синдзо] Абэ предложил план сотрудничества из восьми пунктов, он каждый год принимал участие в Восточном экономическом форуме. Форум дает важную возможность подтвердить на высшем уровне развитие японо-российских экономических отношений, в первую очередь по плану из восьми пунктов, а также то, как Япония и РФ углубляют сотрудничество на Дальнем Востоке", — отметил он.
По словам Сэко, на Дальнем Востоке сейчас реализуется около 80 проектов — почти половина из 200, намеченных в рамках плана сотрудничества.
"Многие из них способствуют решению повседневных проблем, с которыми сталкиваются местные жители. В частности, это касается строительства медицинского диагностического центра в Хабаровске, а также создания тепличных хозяйств для выращивания свежих овощей", — добавил министр.
Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
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Экономика , Новатэк , ИТАР-ТАСС
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