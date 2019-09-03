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РФ и Китай против информационной войны: на ВЭФ прошел форум СМИ 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям + ещё 1 16 часов назад
На ВЭФ прошел форум СМИ
Фото: ТАСС
Наблюдается снижение регистрации традиционных печатных средств массовой информации на 50% в год наблюдается в России.
"Роскомнадзор — ведомство, которое отвечает за регистрацию средств массовой информации, демонстрирует цифры, в соответствии с которыми идет резкое снижение вновь регистрируемых традиционных печатных СМИ — до 50% в год", — сказал Сеславинский.
При этом, отметил он, сейчас наблюдается активное создание сетевых изданий, электронных периодических печатных изданий.
Сейчас в мире идет откровенная информационная война. Ее фронт проходит по границам исключительных экономических интересов Соединенных Штатов.
Началось с тесной координации Москвы и Пекина на политическом треке. Следующий шаг — совместная информационная борьба. И этот форум — попытка сверить часы и определиться с общими терминами.
Научились же мы читать культурные коды друг друга. Сегодня российские фильмы обогнали в китайском прокате законодателей моды — французов. А сюжеты