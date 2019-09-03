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Европейским банкам не хватает долларов 

Вести Экономика 4 часа назад
Европейским банкам не хватает долларов
Фото: Reuters
Долларовая ликвидность сжимается, что приводит к укреплению американской валюты, а также проблемам некоторых банков, которые испытывают нехватку долларов.
Одной из причин происходящего можно назвать масштабную программу заимствований США. За III квартал американский Минфин планирует занять $434 млрд Такой объем можно сравнить разве что с кризисными 2008-2009 гг. Иными словами, заимствования находятся практически на рекордном уровне.
Учитывая тот факт, что доходности по трежерис выше, чем, например, в Европе, неудивительно, что капитал уходит из еврозоны на долговой рынок США. Кроме того, бегству в наименее рисковые активы способствует неопределенность в торговой войне и турбулентность на рынках.
На этом фоне в еврозоне появляются признаки кризиса долларовой ликвидности.
Европейский центробанк регулярно предоставляет банкам доллары, однако на прошлой неделе спрос на американскую валюту резко вырос и достиг почти $1 млрд — максимум с конца прошлого года.
Известно, что за долларами обратились сразу три банка, причем занимали они по ставкам выше межбанковских. По сути это кризис ликвидности, который может вылиться в проблемы более существенного масштаба. Впрочем, наличие у ЕЦБ своп-линии с ФРС позволит сгладить ситуацию.
Текущее положение дел наиболее наглядно отражает валютный рынок Forex, где доллар стремительно укрепляется почти ко всем валютам, а котировки основной пары евро/доллар опустились ниже отметки в 1,10 и находятся на минимумах с 2017 г.
Похоже, что данное движение продолжится и в скором времени мы наконец увидим долгожданные уровни 1,06-1,08. Скорее всего, в определенный момент мы станем свидетелями паники, когда в СМИ будут пестрить заголовки о неминуемости паритета евро и доллара.
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Комментарии10
Экономика , ФРС , Минфин , ЕЦБ
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