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Китай выразил США протест из-за введения санкций против ряда китайских энергокомпаний 

Вести Экономика 2 часа назад
Пекин выступает против внесения в американские санкционные списки китайских предприятий, занимающихся ядерной энергетикой, заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Китая Лю Хуа.
Министерство торговли США внесло в санкционные списки четыре компании — China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd. и Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.
США подозревают эти компании в попытке приобрести в Америке ядерные технологии и материалы для военного использования.
"Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля. Это не только принесет ущерб китайским компаниям, но также окажет влияние на соответствующие государственные предприятия, в том числе американские", — отметил Лю Хуа, сообщает РИА "Новости".
Представитель Китая назвал действия США протекционистскими и односторонними и добавил, что они вредят как интересам китайских компаний, так и интересам компаний всех стран.
"Надеемся, что США прекратят соответствующие ошибочные действия и начнут решать проблемы путем переговоров на равноправной основе", — заключил замминистра.
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