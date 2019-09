Китай выразил США протест из-за введения санкций против ряда китайских энергокомпаний

Пекин выступает против внесения в американские санкционные списки китайских предприятий, занимающихся ядерной энергетикой, заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Китая Лю Хуа.

Министерство торговли США внесло в санкционные списки четыре компании — China General Nuclear Power Group, China General Nuclear Power Corporation, China Nuclear Power Technology Research Institute Co. Ltd. и Suzhou Nuclear Power Research Institute Co. Ltd.

США подозревают эти компании в попытке приобрести в Америке ядерные технологии и материалы для военного использования.

"Подобные действия полностью стирают понятие о национальной безопасности и являются злоупотреблением мерами экспортного контроля. Это не только принесет ущерб китайским компаниям, но также окажет влияние на соответствующие государственные предприятия, в том числе американские", — отметил Лю Хуа, сообщает РИА "Новости".

Представитель Китая назвал действия США протекционистскими и односторонними и добавил, что они вредят как интересам китайских компаний, так и интересам компаний всех стран.