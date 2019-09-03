Ущерб на миллиард: в Киеве оценили потери из-за Крыма

Потери Украины от блокады Крыма составляют $1 млрд С такой оценкой выступил бывший министр экономики страны Виктор Суслов . По его словам, блокада региона была ошибкой властей, а Россия все равно осталась главным торговым партнером Украины.

Крымская блокада привела к большим потерям для украинской экономики, считает бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, который занимал пост в 1997-1998 годах. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Экономический ущерб для страны Суслов оценивает в $1 млрд

Он напомнил, что блокада Крыма началась в 2017 году с действий группы активистов, которые перекрыли транспортные пути.

«Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше $300 млн от экспорта электроэнергии и больше $600 млн от экспорта продуктов, сельскохозяйственных в основном, в год, которые поставляли фермеры юга Украины», — объяснил Суслов.

Этот рынок, по его словам, перешел Ставрополью, Кубани и частично туркам. В связи с этим возникает вопрос: в чьих интересах это делалось, но точно не в интересах экономики Украины, подчеркнул он.

Россия же не понесла никаких потерь, а получила дополнительную возможность на этих рынках зарабатывать, считает бывший украинский министр.

«Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму», — добавил он.

Помимо этого, украинский бюджет недосчитался десятка миллиардов гривен доходов, а пенсионный фонд потерял взносы, которые он имел, обратил внимание собеседник телеканала.

А Россия при этом все равно остается для Украины основным торговым партнером, отметил он.

По словам экс-чиновника, в мышлении украинских властей не должно быть двойственности. Например, если судить логически, то в состоянии войны торговли между странами не должно быть, однако юридически Украина не находится в состоянии войны, а поддерживает активные торговые отношения с Россией и, кроме того, борется за право на транзит российского газа в Европу.

«Не должна быть двойственность мышления и сознания. Вот здесь воюем, вот здесь торгуем, здесь нам выгодно, а тут невыгодно. Начинается демагогия и путаница в мозгах», — отметил Суслов.

Между тем российская сторона в свою очередь подсчитала ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины.

Сумма упущенной выгоды составила 2,5 трлн рублей, такую цифру называли в июне крымские власти. При подсчетах учитывали показатели ВВП в 1991 и 2013 годах.

Ущерб от энергоблокады Крыма в 2015 году, по их же оценке, составил со стороны Киева 1 млрд руб., а недополученная выгода — около 1,5 млрд руб.

Тема блокады Крыма поднималась и на большой пресс-конференции российского президента Владимира Путина в декабре 2018 года.

«Скажите, пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти: ввели сплошную экономическую блокаду территории, которую они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Там каждый день почти люди гибнут, мирные причем. Мирные», — сказал тогда Путин.

В августе этого года российская сторона призвала снять продуктовую блокаду Крыма. С такой инициативой выступал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . По его словам, украинские аграрии недовольны отсутствием торговли с Крымом и вынуждены продавать свои товары практически за бесценок.

«Я бы сказал, что у украинских аграриев слезы наворачиваются на глаза при виде того, за какую цену им приходится отдавать свой товар, который они могли бы в разы дороже продать в Крыму», — указал депутат.

В настоящее время экономика Украины находится в тяжелом состоянии, такую оценку во время интервью телеканалу «112 Украина» дал бывший экономический министр Украины Виктор Cуслов.