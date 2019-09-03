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В России резко подорожала гречка 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
В России за последние недели резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело, сообщил генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
По его словам, на минувшей неделе пшено подешевело сразу на 6 тыс. рублей до 38 125 рублей за тонну. В июле средняя цена этой крупы составила 55 291 рубль, а в начале августа — 49 165 рублей, передает «Интерфакс».
В свою очередь, гречневая крупа начала дорожать. За неделю цена выросла на 375 рублей и составила 23 165 рублей за тонну. В июле тонна гречки стоила около 21 038 рублей, а в начале августа — 21 500 рублей за тонну.
По мнению экспертов, рост и падение цен связаны с изменением посевных площадей под крупяными культурами.
По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, одной из основных причин динамики цен на пшено стало увеличение посевной площади в этом году.
На изменение цен на гречневую крупу также повлияли данные о посевах гречихи. В этом году, по данным Росстата, они посевы гречихи снизились почти на 23%.
«Это самый низкий показатель с 2003 года, цены и на гречиху, и на крупу сразу же развернулись к росту», — пояснила Глазунова.
В то же время эксперт отметила, что пока идет уборка крупяных культур, более точные прогнозы делать рано.
Ранее Росстат зафиксировал рост цен на черный хлеб. С начала 2019 года цены выросли на 7,7%.
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Комментарии2
Экономика , Видео , Владимир Петриченко , Росстат , Интерфакс
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