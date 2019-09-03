В России резко подорожала гречка

В России за последние недели резко выросла стоимость гречки, а пшено напротив подешевело, сообщил генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко

По его словам, на минувшей неделе пшено подешевело сразу на 6 тыс. рублей до 38 125 рублей за тонну. В июле средняя цена этой крупы составила 55 291 рубль, а в начале августа — 49 165 рублей, передает «Интерфакс».

В свою очередь, гречневая крупа начала дорожать. За неделю цена выросла на 375 рублей и составила 23 165 рублей за тонну. В июле тонна гречки стоила около 21 038 рублей, а в начале августа — 21 500 рублей за тонну.

По мнению экспертов, рост и падение цен связаны с изменением посевных площадей под крупяными культурами.

По словам заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, одной из основных причин динамики цен на пшено стало увеличение посевной площади в этом году.

На изменение цен на гречневую крупу также повлияли данные о посевах гречихи. В этом году, по данным Росстата, они посевы гречихи снизились почти на 23%.

«Это самый низкий показатель с 2003 года, цены и на гречиху, и на крупу сразу же развернулись к росту», — пояснила Глазунова.

В то же время эксперт отметила, что пока идет уборка крупяных культур, более точные прогнозы делать рано.