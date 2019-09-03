Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
67.14
73.36
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.40
73.81
Индексы и котировки Brent
58.23
–0.05 Золото
1545.72
–0.07 РТС
1303.49
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.0974
–0.0126
20.08
1.1100
30.08
20.08
08.08

Япония ожидает от ВЭФ новых идей и проектов по сотрудничеству с Россией 

ТАСС 11 часов назад
Япония рассказала об ожиданиях от ВЭФ
Фото: