Украина закрыла долг перед МВФ по начатой в 2014 году программе

Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украина, финальные платежи составили в целом $156 млн Агентство уточняет, что взамен незавершённой программы stand-by 2014 года, Украины в 2015 году заключила с фондом программу расширенного финансирования EFF, которая также до своего завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5-10 млрд