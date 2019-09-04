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Украина закрыла долг перед МВФ по начатой в 2014 году программе 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Украина закрыла долг перед МВФ
Фото: РИА Новости
Украина погасила свои долги перед Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, начатой в 2014 году.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украина, финальные платежи составили в целом $156 млн Агентство уточняет, что взамен незавершённой программы stand-by 2014 года, Украины в 2015 году заключила с фондом программу расширенного финансирования EFF, которая также до своего завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал, почему МВФ выделяет Украине кредиты.
В августе в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что стране нужна долгосрочная программа сотрудничества с МВФ в объёме $5-10 млрд
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Экономика , Евгений Мураев , Международный валютный фонд , Верховная Рада , УНИАН
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