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Сервис для инвестора. На ВЭФ-2019 будут представлены новые инициативы для развития региона 

Российская Газета 6 часов назад
На ВЭФ-2019 представят новые инициативы для развития ДВФУ
Фото: ТАСС
Пятилетний юбилей Восточного экономического форума — время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. О некоторых из них "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Александр Александрович, по результатам разработки системы преференций для Арктики планировалось модернизировать и меры поддержки для инвесторов на Дальнем Востоке. Приняты ли уже какие-то решения?
Александр Козлов: Мы постоянно работаем над совершенствованием системы преференций для инвесторов. Мир меняется, и сделать что-то раз и навсегда невозможно. Рядом находятся крупнейшие экономики мира, и мы должны не уступать в борьбе за инвестиции. Важно при этом не только изучать лучшие мировые практики, но и находиться в тесной связке с инвесторами. Нельзя ведь в точности скопировать модель, пусть даже и очень успешную. Сейчас мы прорабатываем запрос бизнеса и региональных властей об изменении налоговых льгот для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Одно из предложений — сделать ставку на прибыль организаций 7 процентов с момента начала реализации проекта. И она будет неизменной, пока предприятие работает. Сейчас в первые пять лет у резидента ноль процентов, в последующем — 12. Но как раз в эти первые пять лет идут проектные работы, строительство, запуск, выход на полную мощность. А далее — высокая ставка. Нововведение сделает экономику средних и крупных предприятий более эффективной. А регионы сразу станут получать налоговые доходы.
Одна из ключевых задач в нашей работе — снижение административных барьеров для бизнеса. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать в структуре нашего института — Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) — проектный институт, который будет наделен полномочиями осуществлять государственную экспертизу проектно-сметной документации и подтверждения сметной стоимости объектов резидентов и инфраструктуры ТОР и СПВ. КРДВ является управляющей компанией всех ТОР и СПВ, логично и правильно, что она займется этими вопросами. В результате мы получим сокращение сроков госэкспертизы и оптимизацию административных процедур.
Будут ли на ВЭФ-2019 представлены новые льготы для бизнеса?
Александр Козлов: На форуме мы представим новые цифровые сервисы для учета лесных ресурсов и сельскохозяйственных земель. Они позволят сделать прозрачными процедуры выдачи земли, понять, используются ли по назначению участки, сколько вообще земли, например, можно еще пустить в оборот для сельского хозяйства. Всего же на пятом ВЭФ будет представлено 15 основных сервисов для инвесторов. Среди них: подбор оптимальных мер государственной поддержки, как получить участок под разведение аквакультуры, выгодный кредит для малого и среднего бизнеса, гектар земли и электронную визу.
Отдельно на ВЭФ будет представлена новая инициатива — ипотека под 2 процента для молодых семей, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет, и для получателей дальневосточных гектаров, решивших построить на своей земле жилье. Планируем, что выдаваться кредит будет сроком на 20 лет. Сейчас регионы уточняют число молодых семей и "гектарщиков". На данный момент их уже 22 163 семьи и 8841 человек, желающих построить свой дом на земле. Но думаю, что эти цифры и дальше будут продолжать расти.
Одно из предложений — для резидентов ТОР и СПВ сделать ставку на прибыль 7 процентов с начала реализации проекта
Значительная часть деловой программы ВЭФ в этом году посвящена Арктике. Какие принципиальные решения по развитию Севморпути, геологоразведке на шельфе планируется принять на ВЭФ?
Александр Козлов: В начале года по решению президента Владимира Путина в полномочия минвостокразвития добавлена Арктическая зона России. Ряд вопросов у Арктики и Дальнего Востока общие. К примеру, северная часть Республики (Саха) Якутия и вся территория Чукотского автономного округа находятся в Арктической зоне. Это касается и геологоразведки, и развития Северного морского пути. Уже принято важнейшее решение для развития горнодобывающей отрасли. По инициативе минвостокразвития действие заявительного принципа предоставления участков недр с прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых расширено на территорию Дальнего Востока и Арктики. Это касается категории Р1 (прогнозные ресурсы по частично разведанным и по обнаруженным, но еще не разведанным рудным телам в площади месторождения) и категории Р2 (служат для обоснования постановки поисково-оценочных работ на объектах, выявленных в процессе поисковых и съемочных работ). Соответствующие изменения были внесены в приказ минприроды. Раньше участки недр с прогнозными ресурсами Р1 и Р2 предоставлялись только по результатам аукционов, что сдерживало инвесторов.
Кроме того, готовится законопроект по увеличению порогового значения для отнесения месторождений золота к участкам недр федерального значения с 50 до 200 тонн. Дело в том, что с 2008 года на особом контроле государства как стратегические объекты находились месторождения золота, начиная с запаса в 50 тонн. Это существенно ограничивало доступ инвесторов к участкам. Законопроект подготовило минприроды, наше министерство активно в этом участвовало. После принятия закона мы ожидаем прирост инвестиций в сферу золотодобычи на 20-30 процентов ежегодно.
В августе мы внесли в правительство пакет законопроектов, которые закладывают основу государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктике. Он касается в числе прочего новых инвестиционных проектов, которые будут вестись на шельфе. Мы предлагаем ввести для шельфовых активов коэффициент территории добычи применительно к НДПИ в размере 0,15, налог на прибыль — 3 процента, налог на имущество — ноль, страховые взносы во внебюджетные фонды — 7,6 процента и коэффициент 3,5 — к геологоразведке. На ВЭФ законодательному обеспечению Арктики будет посвящена отдельная сессия.
В правительство внесен пакет законопроектов, которые закладывают основу господдержки предпринимательства в Арктике.
Что касается развития Северного морского пути, то вместе с "Росатомом" и Минтрансом России мы планируем синхронизировать сроки строительства ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов. Исходя из того, что такая инфраструктура должна появиться раньше, чем запускается новое производство, мы предлагаем заключить с действующими инвесторами обязывающие соглашения. Чтобы они вывозили продукцию по Севморпути. Указ президента четко ставит задачу — увеличить грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн к 2024 году. И эта задача будет выполнена вместе с нашими коллегами из Росатома. Свое видение мы уже представили двум вице-премьерам — Юрию Трутневу и Юрию Борисову. В ВЭФ-2019 принимают участие и минтранс, и Ростатом, и инвесторы, заинтересованные в развитии Севморпути, осуществляющие и планирующие вести свою деятельность в Арктике и на Дальнем Востоке.
Вопрос субсидирования местных воздушных перевозок в ДФО и развития региональной авиации все еще не решен. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?
Александр Козлов: Есть серьезные изменения в лучшую сторону: финансирование субсидированных перевозок в ДФО увеличено в три раза. В 2019 году на магистральные перевозки выделено 8,2 миллиарда рублей. Кроме того, программа стала круглогодичной, теперь и многодетные семьи могут купить билеты по льготной цене. К слову, их на Дальнем Востоке 125 тысяч. Забайкальцы и жители Бурятии также теперь имеют право воспользоваться программой. В результате в этом году будет перевезено больше 1,2 миллиона дальневосточников: пенсионеров, молодежи и инвалидов. Это те категории граждан, которые могут воспользоваться субсидируемыми авиабилетами.
Но, несмотря на увеличение количества субсидированных маршрутов до 134, ряд направлений так и не открыты — не заявились авиакомпании. Причина — дотации для авиаперевозчиков недостаточны для покрытия затрат. Денег катастрофически не хватает, отсюда высокая стоимость билетов, прекращение полетов в удаленные населенные пункты, где авиасообщение — единственный способ добраться до административных центров.
Я докладывал ситуацию председателю правительства Дмитрию Медведеву. Мы предлагаем разработать программу субсидирования местных воздушных перевозок, предусмотрев софинансирование из федерального бюджета в размере 50 процентов от заявленной потребности региона. И сегодня уже есть его поручение минтрансу, Росавиации и минвостокразвития совместно с регионами до 1 октября разработать соответствующие нормативные акты.
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Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Борисов , Александр Козлов , Юрий Трутнев , Владимир Путин , Росавиация , Минтранс РФ , Росатом
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