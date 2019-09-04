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«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Фото: РИА Новости
Компания "Русгидро" и правительство Якутии в рамках V Восточного экономического форума подписали соглашение о развитии и повышении надежности системы централизованного теплоснабжения в регионе, договорившись о создании единой теплоснабжающей организации (ЕТО), также рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения, передаёт корреспондент РИА Новости.
"В соответствии с соглашением, для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Якутска "Якутскэнерго" и находящееся в муниципальной собственности АО "Теплоэнергия" планируют создать совместное предприятие, выполняющее функции теплосетевой организации", — отмечает "Русгидро".
Уточняется также, что важными задачами стороны считают присвоение этому СП статуса единой теплоснабжающей организации Якутска и включение в тариф предприятия инвестиционной составляющей для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности систем теплоснабжения. Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения (метод тарифообразования по модели "альтернативной котельной") после создания нового предприятия.
Новое регулирование предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов потребителя на гигакалорию в случае его отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной. Подготовительные мероприятия включают, в том числе, оценку повышения надежности и эффективности теплоснабжения и оценку тарифных решений.
Якутия — один из ключевых регионов присутствия "Русгидро" на Дальнем Востоке. "Якутскэнерго" и его дочерние общества обеспечивают энергоснабжение в республике. В 2017 году "Русгидро" ввело в эксплуатацию первую очередь Якутской ГРЭС-2, которая позволила перевести потребителей малоэффективных котельных на центральное теплоснабжение.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Экономика , Компании , Восточный экономический форум , Якутскэнерго , Русгидро , РИА Новости
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