Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода России к четырехдневной рабочей неделе.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — сказал министр ТАСС.

По его словам, «именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране».