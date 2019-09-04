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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 38 4 часа назад
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневку
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода России к четырехдневной рабочей неделе.
«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», — сказал министр ТАСС.
По его словам, «именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране».
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. При этом Медведев отметил, что сокращение рабочей недели должно сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Минтруд до конца сентября должен представить свою позицию о перспективах нововведения.
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Комментарии2
Экономика , Личный счет , Дмитрий Медведев , Максим Орешкин , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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