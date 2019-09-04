Орешкин сделал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Орешкин допустил очередное снижение ЦБ ключевой ставки

По словам министра, «замедление потребительского кредитования откроет пространство для снижения процентной ставки Банка России».

«Мы видим, что уже два раза ЦБ снизил ставку. По всей коммуникации, которая исходит от ЦБ, он готовится сделать это еще раз», — сказал Орешкин.

Он добавил, что реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение ипотечного корпоративного кредитования.

В июне 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. В конце июля ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п. — до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России пройдет 6 сентября.