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Орешкин допустил очередное снижение ЦБ ключевой ставки 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Орешкин сделал прогноз по ключевой ставке ЦБ
Фото: Reuters
Минэкономразвития России допускает, что Банк России снова может понизить ключевую ставку, заявил в интервью Business FM министр экономического развития Максим Орешкин.
По словам министра, «замедление потребительского кредитования откроет пространство для снижения процентной ставки Банка России».
«Мы видим, что уже два раза ЦБ снизил ставку. По всей коммуникации, которая исходит от ЦБ, он готовится сделать это еще раз», — сказал Орешкин.
Он добавил, что реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение ипотечного корпоративного кредитования.
В июне 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. В конце июля ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п. — до 7,25% годовых. Следующее заседание Банка России пройдет 6 сентября.
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Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России , Business FM
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