РФ и Индия хотят производить ядерное топливо

Россия и Индия обсуждают совместное производство ядерного топлива

Россия и Индия обсуждают возможность организации совместного производства ядерного топлива для атомных электростанций, следует из заявления по итогам российско-индийского саммита «Через доверие и партнёрство — к новым вершинам сотрудничества».

«Традиционно ключевой сферой взаимодействия наших стран остается энергетика — область, где экономики России и Индии выгодно дополняют друг друга. Одной из фундаментальных составляющих стратегического партнерства в данном секторе является сотрудничество в сфере использования мирного атома. Успешно реализуется проект по строительству оставшихся четырех из шести энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам". Стороны ведут переговоры по второй площадке, приветствовали продолжение технических консультаций по реактору ВВЭР-1200 российского дизайна и совместному производству оборудования и топлива», — говорится в заявлении, текст которого размещен на сайте Кремля.

Стороны также отметили успех во взаимодействии в сооружении атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш и выразили готовность расширять такую кооперацию в третьих странах.

Кроме того, Россия и Индия обусловились налаживать сотрудничество в сфере геологоразведки и разработки нефтяных и газовых месторождений на территории обеих стран, а также продолжать работу по совершенствованию путей доставки энергоресурсов из России в Индию, в том числе с возможным использованием Северного морского пути и системы трубопроводов.