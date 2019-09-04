Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.72
$
66.54
73.06
69.85
Прогноз
09.09 – 16.09
$
67.50
73.58
Индексы и котировки Brent
58.52
+0.21 Золото
1538.69
+0.01 РТС
1324.49
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1016
–0.0084
20.08
1.1100
01.09
21.08
09.08

Россия и Индия задумали строить самолеты 

Lenta.ru 48 минут назад
Россия и Индия задумали строить самолеты
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания совместных предприятий по разработке и созданию гражданских самолетов. Предполагается, что они будут располагаться в Индии, передает РИА Новости.
«Среди перспективных направлений сотрудничества — авиационная и космическая деятельность», — говорится в заявлении, сделанном по итогу переговоров.
Также стороны заключили межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства.
В середине июня страны договорились об оплате за поставки российских вооружений национальными валютами. Предполагается, что это позволит в скором времени решить вопрос и по заключенному контракту на поставку зенитно-ракетных систем С-400 на сумму 5,4 миллиарда долларов.
Последние новости
В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам» В московских аэропортах решили ударить по «бомбилам» Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11 Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Нарендра Моди , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
РФ и Индия хотят производить ядерное топливо
Путин назвал Индию ключевым партнером России
Путин назвал Индию ключевым партнером России
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
Российские сумоисты победили японцев в матче на ВЭФ
На Камчатке создадут курорт международного класса
На Камчатке создадут курорт международного класса1
Видео
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
01:18
Росту цен на авиабилеты нашли объяснение
Личный счет Компании
Зеленский анонсировал распродажу Украины
00:56
Зеленский анонсировал распродажу Украины
Экономика
Северный морской путь движется к президентской цели
04:13
Северный морской путь движется к президентской цели
Экономика Статьи
Германия оказалась на грани кризиса
00:32
Германия оказалась на грани кризиса
Экономика
Украина оценила риски «Турецкого потока»
02:52
Украина оценила риски «Турецкого потока»
Экономика Компании
Украина готовится к распродаже госсобственности
03:52
Украина готовится к распродаже госсобственности
Экономика Компании
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
03:24
Президент Грузии сделала антироссийское заявление
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение