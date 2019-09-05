Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.92
$
66.10
72.95
66.20
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.40
73.81
Индексы и котировки Brent
61.42
+0.62 Золото
1530.60
–0.38 РТС
1339.06
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.09
1.1062
–0.0023
21.08
1.1085
02.09
22.08
11.08

Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку 

Российская Газета + ещё 3 5 часов назад
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку
Фото: ТАСС
Индия предоставит кредитную линию на 1 миллиард долларов для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране", — объявил индийский премьер.
Бизнесменам из Индии на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных сферах — энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли, также перечислил Моди. "Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 миллиардов долларов", — сказал он.
Российская Газета: последние новости
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении Эксперт рассказал о закате эпохи доллара Эксперт рассказал о закате эпохи доллара
Экономика , Восточный экономический форум , Нарендра Моди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моди на русском языке поблагодарил россиян
Моди на русском языке поблагодарил россиян1
Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО
Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов1
На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.
На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Россиян предупредили о росте цен на продукты116
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение