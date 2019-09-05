Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку

Индия предоставит кредитную линию на 1 миллиард долларов для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку Индия предоставит кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Это совершенно беспрецедентная мера, когда мы предоставляем такую специальную кредитную линию другой стране", — объявил индийский премьер.

Бизнесменам из Индии на Дальнем Востоке удалось заключить около 50 соглашений в различных сферах — энергетике, здравоохранении, образовании, подготовке кадров, горнодобывающей и деревообрабатывающей отрасли, также перечислил Моди. "Мы ожидаем, что в результате сможем обеспечить инвестиции в 5 миллиардов долларов", — сказал он.