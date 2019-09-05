Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.92
$
66.10
72.95
66.20
Прогноз
09.09 – 16.09
$
66.40
73.81
Индексы и котировки Brent
61.42
+0.62 Золото
1530.60
–0.38 РТС
1339.06
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.09
1.1062
–0.0023
21.08
1.1085
02.09
22.08
11.08

Путин сказал, что Россия «держит при себе» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 5 часов назад
Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия открыта для иностранных инвестиций и сотрудничества в любых областях промышленности, включая строительство Sukhoi Superjet, но при этом надежно закрывает то, что «мы должны держать пока при себе».
«Конечно, что касается авиазавода, они (инвестиции) уже есть. Весь мир знает наши так называемые «сушки»… Sukhoi Superjet уже производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. Мы работаем, мы открыты в этой части, нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, но мы надежно закрываем то, что мы должны держать пока при себе. Но при этом есть все возможности для современной эффективной кооперации», — сказал Путин в ответ на вопрос возможном привлечении иностранных инвестиций в авиастроение и развитие космодрома Восточный, передает РИА «Новости».
Президент уточнил, что Восточный — не военный космодром, так как в первую очередь предназначен для пусков в гражданских целях.
«Поэтому мы не просто считаем, что можем там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать к этому сотрудничеству», — добавил он.
Владимир Путин также отметил, что совместный проект в области космоса уже есть с Индией, идет работа по этим программам с Китаем и налажено сотрудничество с Европейским космическим агентством.
«Несколько пусков мы осуществляли в интересах наших инопартнеров, в том числе в интересах США. Эти пуски планируется в значительной степени переводить на космодром Восточный. Поэтому я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении, в том числе по «Звезде», — рассказал Путин.
Он напомнил, что на предприятии будут строиться крупнотоннажные суда для работы на шельфе и в Арктике.
«Может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии», — сказал президент России.
Напомним, ранее в четверг Путин пригласил иностранных инвесторов к работе на космодроме Восточный.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Министр труда назвал срок перехода на четырехдневную рабочую неделю Министр труда назвал срок перехода на четырехдневную рабочую неделю Моди на русском языке оценил визит во Владивосток Моди на русском языке оценил визит во Владивосток Скворцова оценила предложение ввести четырехдневную рабочую неделю Скворцова оценила предложение ввести четырехдневную рабочую неделю
Комментарии26
Экономика , Видео , Другое , Восточный экономический форум , Владимир Путин , Европейское космическое агентство , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моди на русском языке поблагодарил россиян
Моди на русском языке поблагодарил россиян1
Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО
Новые соглашения принес второй день ВЭФ для ЕАО
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов
На ВЭФ подписали соглашение о развитии глэмпингов1
На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.
На полях ВЭФ-2019 подписаны соглашения на 1 трлн руб.
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Россиян предупредили о росте цен на продукты116
Видео
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
01:17
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Личный счет Недвижимость
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
00:38
Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ
Экономика Личный счет
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
01:59
Сбербанк и McDonald's хотят объединить свои точки в РФ
Компании
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
01:47
Путин приготовил для Моди вегетарианское меню
Экономика
Польша отказалась от российского газа
03:35
Польша отказалась от российского газа
Экономика
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
00:47
Названы сроки перехода россиян на четырехдневку
Экономика
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
00:35
В США посчитали стоимость урагана «Дориан»
Экономика Другое
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
06:20
На ВЭФ предложили объединить режимы ТОР и СВП
Экономика
«Сахалину нужны дороги и жилье»
07:51
«Сахалину нужны дороги и жилье»
Экономика
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
04:06
МЭР спрогнозировало курс доллара через пять лет
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение