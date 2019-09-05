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На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором 

РИА «ФедералПресс» + ещё 4 6 часов назад
На ВЭФ поделились японским опытом работы с мусором
Фото: ТАСС
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсудили проблему сбора и утилизации мусора. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что несколько лет назад эта проблема очень остро стояла в его стране. Раньше в Токио мусор просто вывозили на свалку, однако после строительства нескольких безвредных производств, на которых мусор сжигается при очень высокой температуре, объемы захораниваемых отходов удалось значительно сократить.
По словам премьер-министра, такая же система сейчас продвигается в Московской области. Он отметил, что японская компания Hitachi Zosen в июле этого года получила заказ на строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
«Их мощность — 7600 тонн мусора в день. Сжигая в день такое количество отходов, завод будет одновременно производить энергию в объеме, приходящемся на 1,5 млн человек», — сказал Абэ.
Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин отметил, что для региона основным направлением сотрудничества с Японией является строительство заводов по термической утилизации отходов. Партнеры из Страны восходящего солнца уже разместили в регионе предприятия, которые производят важнейшие элементы мусороперерабатывающих заводов. Также японские специалисты будут осуществлять строгий лицензионный контроль за работой производств этого направления, сообщили в пресс-службе Подмосковья.
«Очень важно, что при строительстве нашей индустрии обращения с отходами мы подробно изучили опыт японских мусорных кризисов семидесятых годов и максимально постарались исключить проблемы, возникавшие тогда в Японии», — заявил Хромушин.
Ранее мы сообщали, что Минприроды требует проверить, связаны ли птицы, попавшие в двигатель самолета, с местными свалками. На данный момент контрольно-надзорные функции в данной части переданы в ведение Московской области.
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Комментарии
Экономика , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Евгений Хромушин , Минприроды
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